Puigdemont verzichtet "vorläufig" auf Regionalpräsidentenamt

Mehr als zwei Monate nach den Neuwahlen in Katalonien hat der Anführer der Unabhängigkeitsbefürworter, Carles Puigdemont, auf das Amt des Regionalpräsidenten verzichtet. Er werde "vorläufig" nicht für dieses Amt kandidieren, sagte Puigdemont am Donnerstag in einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Videobotschaft.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Erklärung via soziale Netzwerke