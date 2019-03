Puigdemont will bei Einzug ins Europaparlament nach Spanien

Der seit 16 Monaten in Brüssel im Exil lebende katalanische Ex-Regionalpräsident und Separatistenführer Carles Puigdemont will in die spanische Konfliktregion zurückkehren, wenn er den Einzug ins Europäische Parlament schafft.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Als Europaparlamentarier würde Puigdemont Immunität genießen