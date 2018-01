Puigdemont will fernregieren

Tarnen und Täuschen bestimmen weiterhin die Politik in Katalonien. Der abgesetzte Regierungschef sucht nach Wegen, zurück ins Amt zu gelangen.

Carles Puigdemont will nicht aufgeben. Der wegen zahlreicher Rechtsverstöße im Oktober abgesetzte katalanische Ministerpräsident, der vor der spanischen Justiz nach Brüssel floh, will in sein Amt zurück. Nach dem Sieg des Unabhängigkeitsblocks in der Regionalwahl im Dezember einigten sich die beiden großen Separatistenparteien grundsätzlich darauf, erneut mit einer Koalition in der gespaltenen spanischen Region zu regieren. Der heftige Streit mit Spaniens Zentralregierung dürfte also weitergehen.