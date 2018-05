Puigdemonts Vertrauter übernimmt die Führung

Das katalanische Parlament hat Quim Torra zum Ministerpräsidenten gewählt. In seiner ersten Rede ging er auf Konfrontation mit Madrid.

Bei seiner Rede im Regionalparlament in Barcelona trug Quim Torra am Montag eine gelbe Schleife am Jackett. Es ist das Symbol, mit dem das Unabhängigkeitslager an jene separatistischen Politiker erinnert, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen. Torra stellte gleich in seinen ersten Äußerungen klar: Er kämpfe für eine eigenständige "Republik Katalonien" und halte an der bisherigen Unabhängigkeitspolitik fest.