Pussy-Riot-Mitglied in Moskau festgenommen

Ein Mitglied der russischen Punkband Pussy Riot ist in Moskau festgenommen worden. Veronika Nikulschina werde vorgeworfen, Aufforderungen der Polizei nicht gefolgt zu sein, sagte ihr Anwalt am Freitag der Agentur Ria Nowosti. "Veronika wurde zur Polizei gebracht." Medienberichten zufolge steht die Festnahme im Zusammenhang mit an diesem Freitag geplanten Dreharbeiten für einen Film. Die Behörden glaubten vermutlich, dass sie eine Aktion geplant habe, sagte sie.

SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Pussy-Riot-Aktivistin Nikulschina wurde von der Polizei weggebracht