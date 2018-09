Pussy Riot: Mitglied wegen angeblicher Vergiftung im Spital

Ein Mitglied der russischen Polit-Punk-Band Pussy Riot ist nach deren Darstellung wegen einer möglichen Vergiftung in ein Moskauer Krankenhaus gebracht worden. "Sein Leben ist in Gefahr. Wir glauben, er wurde vergiftet", teilte die Gruppe am Donnerstag auf Facebook mit.

SN/APA (dpa)/Tobias Hase Pussy Riot vermuten, dass Pjotr Wersilow vergiftet wurde