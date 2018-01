Pussy-Riot-Mitglieder haben Asyl in Schweden beantragt

Zwei Aktivisten der russischen Protestgruppe Pussy Riot haben in Schweden Asyl beantragt. Dem TV-Sender SVT sagten Lusine Dschanjan und Alexej Knedljakowski, sie seien mit ihrem kleinen Sohn bereits seit zehn Monaten im Land und lebten in einem Flüchtlingszentrum. "Hier müssen wir nicht ständig Angst haben", so Knedljakowski. Was sie bei einer Rückkehr nach Russland erwarte, sei viel schlimmer.

SN/APA (Archiv/AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Die Kreml-kritische Punkband sorgte immer wieder für Aufsehen