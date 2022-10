Putin berät mit Armenien und Aserbaidschan in Sotschi

Kreml-Chef Wladimir Putin trifft sich am Montag mit dem Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Alijew, und dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi. Dabei geht es um den Konflikt zwischen den beiden früheren Sowjetrepubliken, in dem Russland über die Jahre hinweg immer wieder eine Vermittlerrolle eingenommen hat.

SN/APA/AFP/MIKHAIL KLIMENTYEV Putin vermittelt zwischen Armenien und Aserbaidschan