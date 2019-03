Putin besucht Krim zum fünften Jahrestag der "Vereinigung"

Fünf Jahre nach der umstrittenen Annexion der Krim durch Russland besucht Kremlchef Wladimir Putin am Montag die Schwarzmeer-Halbinsel. Wie der Kreml in Moskau mitteilte, wird der Präsident an den Feierlichkeiten zum fünften Jahrestag der "Wiedervereinigung" teilnehmen und mit gesellschaftlichen Vertretern zusammenkommen.

SN/APA (AFP)/STR Die Bevölkerung hatte bereits am Wochenende groß gefeiert