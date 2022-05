Putin, der Sklave des Vergangenen

Ein Spion, der aus dem Gestern kam. Der Kremlchef hat eine Mission. Und er ist manisch fixiert auf Geschichte - so wie er sie sieht. Und auch andere Gesellschaften stehen im Bann ihrer eigenen Vergangenheit, erklärt Politikforscher Ivan Krastev.

Wir lebten in einer neuen, einer konfrontativen Welt, stellt Ivan Krastev fest. Zerplatzt sei die schöne Vorstellung Europas, militärische Macht spiele keine Rolle mehr. Viele Menschen auf unserem Kontinent hätten ja geglaubt, dass die Gefahr eines Krieges schwinde, wenn man durch Handel miteinander verbunden sei.

Für den bulgarischen Politikforscher ist klar, dass diese katastrophale Wendung in der Weltpolitik unmittelbar mit der Person Wladimir Putin verknüpft ist. An das Abendessen in Sotschi, bei dem er dem Kremlchef 2014 begegnet ...