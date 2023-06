Putin: "Die meisten Wagner-Söldner sind Patrioten"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Montagabend überraschend an die Öffentlichkeit gewandt. In seiner Rede an die Nation dankte er den den Kommandanten und Soldaten der Söldnergruppe Wagner, die ein Blutvergießen mit dem Abbruch der Revolte am Samstag vermieden hätten. Die meisten der Mitglieder der Wagner-Söldnergruppe seien auch Patrioten, so Putin. Die Aufständischen könnten wie vereinbart der russischen Armee beitreten oder "nach Belarus gehen". Er werde sein diesbezügliches Versprechen halten.

Ich danke allen Soldaten, Mitarbeitern der Geheimdienste, die sich den Aufständischen in den Weg gestellt haben", sagte Putin weiters in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede. Auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um Blutvergießen zu verhindern. "Das hat Zeit gebraucht", sagte Putin. "Der bewaffnete Aufstand wäre auch so zerschlagen worden."