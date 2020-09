Putin droht Ungemach aus den Regionen

Vor den Regionalwahlen in Russland steht der Kreml vor unerwarteten Problemen. Parallelen zur Protestbewegung in Minsk sind erkennbar.

Alexej Nawalny ist ansprechbar. Der russische Oppositionelle hat eine Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok überlebt. Mehr Informationen über den Zustand des 44-Jährigen dringen derzeit nicht aus der Berliner Charité, in der Nawalny behandelt wird. Sicher aber ist: Der schärfste Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin kann vorerst keine Kampagne mehr führen wie zuletzt in Sibirien, wo an diesem Sonntag Regionalwahlen stattfinden. In Tomsk zum Beispiel, wo Nawalny mutmaßlich attackiert wurde.

Veränderungen müssen in Russland aus den Regionen kommen: Zu ...