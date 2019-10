Putin empfängt Erdogan zu Syrien-Gesprächen in Sotschi

Knapp zwei Wochen nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien empfängt der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Dienstag seinen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen. Bei den Verhandlungen in Sotschi am Schwarzen Meer soll es nach Kreml-Angaben um eine Normalisierung der Lage im Nordosten des Landes gehen.

SN/APA (AFP)/PAVEL GOLOVKIN Erdogan kommt zu Putin nach Sotschi