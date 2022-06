Putin empfängt G20-Gastgeber Widodo in Moskau

Inmitten der Debatte um eine Beteiligung von Russlands Präsident Wladimir Putin am nächsten G20-Gipfel in Indonesien wird der indonesische Staatschef Joko Widodo am Donnerstag in Moskau erwartet. Der Kreml hatte zu Beginn der Woche bestätigt, dass Putin an dem Treffen Mitte November auf der Insel Bali teilnehmen will - allerdings offen gelassen, ob nur per Video oder vor Ort.

SN/APA/SPUTNIK/MIKHAIL METZEL Putin will an G20-Gipfel teilnehmen