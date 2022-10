Putin empfängt IAEA-Chef Grossi in St. Petersburg

Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt am Dienstag den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. Die beiden werden sich nach Angaben des Kreml in St. Petersburg treffen. Das Gespräch erfolgt vor dem Hintergrund der wiederholten Angriffe rund um und auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja in den vergangenen Monaten. Das größte Atomkraftwerk Europas im Süden der Ukraine ist seit März von russischen Truppen besetzt.

SN/APA/AFP (Archiv)/SERGEI SUPINSKY IAEA-Chef Grossi trifft am Dienstag Russlands Präsidenten Putin