Putin erklärt arbeitsfreie Zeit in Russland für beendet

Russlands Präsident Wladimir Putin hat trotz der dramatischen Lage in der Corona-Krise die landesweit verordnete arbeitsfreie Zeit für beendet erklärt. Einige Beschränkungen sollen aber weiter bestehen bleiben. Das kündigte Putin am Montag im Staatsfernsehen an. Die arbeitsfreie Zeit wurde Ende März eingeführt. Familien mit Kindern versprach Putin weitreichende Finanzhilfen.

