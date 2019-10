Putin erklärt Erdog˘an, wo es in Nordsyrien langgeht

Der russische Präsident wird seinem türkischen Amtskollegen die Anerkennung des Assad-Regimes abverlangen.

Einknicken kommt für Recep Tayyip Erdoğan nicht infrage. Wenige Stunden vor dem Gipfeltreffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sotschi hatte der türkische Präsident zu vermitteln versucht, dass er sich in Nordsyrien in einer Position der Stärke befinde. Sollten sich dort die syrischen Kurdenmilizen nicht an eine mit den USA ausgehandelte Waffenruhe halten und bis Dienstagnacht den Rückzug aus einer von Ankara beanspruchten Sicherheitszone beginnen, warnte Erdoğan, werde die türkische Armee "mit noch größerer Entschlossenheit" durchgreifen.

Tatsächlich muss sich der Türke mit Putin abstimmen, bevor er seiner Armee neue Befehle gibt. Denn nicht die Türkei, sondern Russland bestimmt in Nordsyrien die Marschrichtung. Deshalb war Erdoğan auch nach Sotschi geflogen, um auszuloten, wie groß sein Handlungsspielraum wirklich ist.

Der Flug an die russische Schwarzmeerküste war ein Eingeständnis der Schwäche. Es ist Putin, der am Ende festlegt, wie groß die "Sicherheitszone" sein wird, die Erdoğans Soldaten von "Terrororganisationen" säubern wollen.

Schon jetzt steht fest, dass der türkische Staatschef in Nordsyrien sehr viel kleinere Brötchen backen wird, als er in seinen großspurigen Absichtserklärungen vorgibt. Nicht 440 Kilometer lang dürfte die "Sicherheitszone" entlang der gemeinsamen Grenze mit Syrien sein, die Ankara im Widerspruch zum Völkerrecht für sich beansprucht, sondern allenfalls 120 Kilometer. So groß ist die Distanz zwischen den syrischen Grenzstädten Ras al-Ain und Tall Abyad.

Westlich davon, in Kobane und Manbidsch, sind bereits Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad aufmarschiert - dies mit dem Segen der syrischen Kurden und Wladimir Putins, dessen Soldaten den Vormarsch der syrischen Staatsarmee zur Grenze flankieren, um eine offene Konfrontation zwischen Damaskus und Ankara zu verhindern. Auch östlich der von der türkischen Armee besetzten Gebiete wurden Aufmärsche der Assad-Streitmacht gemeldet.

Wie selbstbewusst der syrische Diktator nun agiert, demonstrierte er Dienstag bei einem Besuch seiner Truppen in der von protürkischen Dschihadisten dominierten syrischen Provinz Idlib. Von jubelnden Soldaten umringt, beschimpfte Assad dort den türkischen Staatspräsidenten als einen "Dieb", der nach syrischen Fabriken, Getreide und Öl nun auch syrischen Boden stehle.

Der kurdischen YPG empfahl er, auf "die syrische Armee und Heimat zu setzen". Assad stellte damit klar, dass die syrischen Kurden unter seiner Herrschaft bestenfalls eine Teilautonomie erhalten. Die Zeiten, in denen die YPG den syrischen Nordosten eigenständig kontrollieren durfte, sind vorbei.

Assad lässt nicht den geringsten Zweifel daran, dass er die territoriale Integrität Syriens "bis zum letzten Quadratkilometer" wiederherstellen will - und zwar mit der vollen Rückendeckung Putins. Für Erdoğan bedeutet dies, dass er sich eher früher als später mit Assad an einen Tisch setzen und so den syrischen Diktator als legitimen Herrscher von Syrien anerkennen muss.