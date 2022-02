Putin fordert Umsetzung von Minsker Abkommen

Bei einem fünfgängigen Menü sprachen der französische und der russische Präsident in Moskau über die Krise an der Grenze zur Ukraine. Ein Krieg soll verhindert werden. Macron sieht dafür Spielraum.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht nach Beratungen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau Möglichkeiten zu einer diplomatischen Lösung der aktuellen Spannungen in Europa. In der Ukraine-Krise müsse der Friedensplan für den Donbass "strikt und komplett" umgesetzt werden, sagte Macron am Dienstag (Ortszeit) nach gut fünfstündigen Gesprächen mit dem russischen Präsidenten. Dies erfordere auch Schritte von der Ukraine. Der Konflikt müsse geklärt werden, damit die Europäische Union und Russland ihre Beziehungen verbessern könnten. "Unsere Pflicht ist, weiter zusammenzuarbeiten."

Die mehrstündigen Gespräche dauerten bis spät in den Abend. Putin dankte Macron im Kreml für seinen Einsatz um die europäische Sicherheit. Frankreich setze sich seit Jahren auch für eine Lösung im Ukraine-Konflikt ein, lobte er. Macron sagte zur Begrüßung, er hoffe, dass das direkte Gespräch der Beginn eines Weges für eine Deeskalation der Situation sei.

Putin und Macron duzten sich bei ihrem ersten Treffen vor mehr als zwei Jahren. Der Kontakt sei nie abgebrochen, meinte Putin, der in den vergangenen Tagen drei Krisentelefonate mit Macron geführt hatte. Ein Durchbruch wurde bei dem Gespräch am Montag trotzdem nicht erwartet, teilte der Kreml schon vor dem Treffen mit.

An diesem Dienstag wird Macron in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet, wo er Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj führen wird. Danach reist er nach Deutschland weiter, um mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach dessen Rückkehr von einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden über das weitere Vorgehen in der Krise zu beraten.

Aus dem Élyséepalast hieß es vor der Reise nach Russland, bei Macrons Besuch werde es um eine einheitliche, abgestimmte Ansage an Moskau mit klar umrissenen Konsequenzen im Falle einer weiteren Aggression gehen. Die USA und EU wollen im Fall eines russischen Einmarsches in der Ukraine scharfe Wirtschaftssanktionen erlassen.

"Die Intensität des Dialogs, den wir mit Russland haben, und auch diese Reise nach Moskau sind geeignet, das zu verhindern", sagte Macron in einem Interview. Zu möglichen Erfolgen seiner Reise sagte der Präsident: "Man muss sehr realistisch sein. Wir werden keine unilateralen Gesten erreichen, aber es ist unerlässlich, eine Verschlechterung der Lage zu vermeiden." Ziel seiner Reise sei denn auch, "zu versuchen, Antworten auf die Notlage zu erarbeiten und in Richtung einer neuen Ordnung voranzugehen, die Europa dringend braucht und die auf dem Grundprinzip der Gleichheit und Souveränität der Staaten basiert".

Der russische Präsident hat beim Treffen die Ukraine zur Umsetzung des Friedensplans für den Donbass aufgefordert. Die Vereinbarungen von Minsk würden bisher von der ukrainischen Führung ignoriert, sagte Putin. Der Kremlchef warf Kiew auch Menschenrechtsverstöße vor, darunter die Unterdrückung russischer Muttersprachler, sowie ein Verbot von Medien und das Vorgehen gegen Oppositionelle. Putin bat Macron, diese Punkte an diesem Dienstag bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew anzusprechen. SN, dpa