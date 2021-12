Putin gibt Pressekonferenz zum Jahresabschluss

Russlands Staatschef Wladimir Putin gibt am Donnerstag (10.00 Uhr MEZ) in Moskau seine traditionelle Jahrespressekonferenz. Anders als vor einem Jahr werden diesmal dem Kreml zufolge wieder bis zu 500 Journalisten aus dem In- und Ausland anwesend sein. 2020 waren wegen Corona-Einschränkungen nur handverlesene Reporter zugelassen. Viele Fragen wurden damals online gestellt.

SN/APA/AFP/MIKHAIL TERESHCHENKO Präsident Putin gibt seine Jahrespressekonferenz