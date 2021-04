Putin hält Rede an die Nation

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Bevölkerung zu Impfungen gegen das Coronavirus aufgerufen. "Nur so kann die tödliche Krankheit besiegt werden. Es gibt keinen anderen Weg", sagte er am Mittwoch in seiner Rede an die Nation in Moskau. "Lassen Sie sich bitte impfen." Putin sprach vor Hunderten Vertretern der politischen Elite des Landes, vor Vertretern aus Wirtschaft, Kultur und Religion. Fast niemand trug den vorgeschriebenen Mund- und Nasenschutz.

SN/APA/POOL/ALEXANDER ZEMLIANICHENK Russischer Präsident rief zu Corona-Impfung auf