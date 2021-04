Putin hält Rede an Nation - Proteste von Nawalny-Anhängern

Inmitten wachsender internationaler Spannungen hält der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch (11.00 Uhr MESZ) in Moskau seine jährliche Rede an die Nation. Der Kremlchef dürfte sich vor allem zur schweren sozialen und wirtschaftlichen Lage in seinem Land im Zuge der Corona-Pandemie äußern. Ein Teil der Rede dreht sich in der Regel auch um Russlands Außenpolitik, die im Westen oft als zunehmend aggressiv wahrgenommen wird.

