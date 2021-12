Putin: Inbetriebnahme von Nord Stream würde Gaspreise senken

Eine Inbetriebnahme der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 wäre nach Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein wirksames Mittel gegen den Anstieg der Gaspreise. "Die zusätzlichen Gaslieferungen an den europäischen Gasmarkt würden den Preis an der Börse, am Spotmarkt, mit Sicherheit senken", sagte Putin der Nachrichtenagentur Ria zufolge am Freitag.

SN/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Die Gasleitung wird als "Faustpfand" verwendet