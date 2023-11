Putin tritt laut Insider 2024 bei Präsidentenwahl an

Der russische Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März kommenden Jahres an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von sechs verschiedenen Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. "Die Entscheidung ist gefallen, er tritt an", sagte einer der Insider.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/MIKHAIL METZEL Putin hatte Boris Jelzin als Präsident abgelöst