"Putin ist angezählt, aber noch nicht k.o."

Der Politologe und Militäranalyst Gustav Gressel analysiert den Putschversuch in Russland. Er konstatiert Zerfallserscheinungen.

Gustav Gressel ist in Salzburg geboren und arbeitet unter anderem als Politologe und Militäranalyst bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin.

Was bleibt von diesem Putschversuch? Nur Schall und Rauch? Gustav Gressel: Diese Episode der Meuterei oder dieses Putschversuches, wie man es auch nennen möchte, ist vorbei. Die Schwächung Russlands durch den Krieg geht aber weiter. Allein die Zerwürfnisse über die Kriegsgründe, die sich im Verlauf des Putsches aufgetan haben, das offene Vortragen über Korruption, Misswirtschaft und Fehlplanungen, das wird auch einen Einfluss auf die Frontsoldaten haben. Aber wie weit und wie schnell das geht, werden wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten sehen.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat letzlich nichts erreicht oder täuscht das? Im Grunde hat er nichts erreicht. Seine Leute werden jetzt, was er eigentlich verhindern wollte, zum Teil in die russische Armee eingegliedert, seine Auslandsoperationen kann Prigoschin offenbar weiter führen. Zumindest wenn man dem Glauben schenkt, was da ausverhandelt wurde. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagt ja auch nicht immer die Wahrheit, wenn ich das einmal höflich formulieren darf.

Schauen wir einmal, wie lange das gut geht, wenn Prigoschin aus Belarus aktiv ist. Ich schätze, er wird seine engsten Leute und Prätorianer nach Belarus mitnehmen, allein um die Nowitschok-Schmierer von seiner Türklinke fernzuhalten (Nowitschok ist ein starkes Nervengift, Anm.) .

Es ist auch die Frage, wie es in der russischen Armee und mit den Wagner-Soldaten weiter geht. Das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht eine Kollaboration oder zumindest Duldung des Putschversuchs in der russischen Armee gegeben hätte. Prigoschin spaziert einfach in das Hauptquartiert des Militärbezirks Süd in Rostow am Don ein und dann über die Garnisonsstadt der 20. Armee weiter. Und er bedient sich auf seinem Weg an Waffensystemen, vor allem Fliegerabwehr, die bisher nicht im Kontext mit Wagner aufgetaucht sind und die sicher aus der Armee kamen. Prigoschin ist dafür, auch von der Instandhaltung und Munition, eindeutig auf die Logistik der Armee angewiesen.

Wie geht die Armee damit um, dass sie in den eigenen Reihen Kollaborateure hat? Das ist die spannende Frage, vor allem, weil wir wenige historische Parallelen haben. Normalerweise führen große Meutereien in der Armee gerade in Russland in die Revolution. Das ist zumindest bis jetzt nicht der Fall. Ich betone - zur Zeit.

Das sind Zerfallserscheinungen der Armee. Eine Armee, der es gut geht, zerfällt nicht.

Muss man weiter mit Prigoschin rechnen oder muss er jetzt um sein Leben fürchten? Ich denke, dass er um sein Leben fürchten muss. Prigoschin als alter Mafiosi muss wissen, dass Sicherheitsgarantien in Russland nichts wert sind. Es zählt die eigene Machtbasis, die man hat.

Der Rest ist völlig egal. Wenn er mit den Wagner-Söldnern die Machtbasis verliert und kein Faktor mehr im Krieg ist, wird er quasi vogelfrei. Keine Ahnung, wie er das bewerkstelligen will.

Es gibt die Unzufriedenheit in der russischen Armee, vor allem in den unteren Reihen, über Korruption, Inkompetenz und Fehlmangagement und die hohen personellen Verluste. Es gibt Unzufriedenheit am rechten Rand über die geringen Erfolge in der Kriegsführung. Und es gibt Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die Kriegslast.

Prigoschin wäre einer gewesen, der für eine Gegenbewegung zum Teil über den notwendigen Gewaltapparat verfügt, der über Logistik und Geld verfügt, um das zu machen. Vielleicht war das Zünglein an der Waage, das ihm gefehlt hat, dass er nicht die notwendigen Kontakte in der Oberschicht hat und deshalb der Putsch scheiterte. Aber das werden wir erst später erfahren.

Was heißt das für Putin? Hat er noch alle Fäden in der Hand und wie hat er es geschafft, das Ruder noch herumzureißen? Es ist auf jeden Fall hochpeinlich für ihn, Putin ist geschwächt. Dass er auf die Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko angewiesen war, ist auch peinlich. Er dürfte nicht mehr alle Fäden ganz in der Hand haben. Aber wie es mit Putin weiter geht? Er ist angezählt, aber noch nicht k.o.

Könnte es sein, dass er den Putschversuch zum Vorwand nimmt, das Kriegsrecht in Russland einzuführen und womöglich auch eine Generalmobilmachung anordnet? Das Kriegsrecht kann er verhängen. Die russische Armee ist aber keine Generalmobilmachungs-Armee wie noch die zaristische Armee. Selbst wenn er eine Generalmobilmachung anordnet, kann er maximal 300.000 Leute auf einmal einziehen und ausbilden. Er braucht Kasernen, er braucht Offiziere, Ausbildungsstätten und Gerät, um die Leute zu trainieren. Diese Infrastruktur ist begrenzt.

Prigoschin hat die Kriegsziele und die Vorwände, die zum Überfall auf die Ukraine geführt habe, öffentlich als verfehlt bezeichnet und als Lug und Trug entlarvt. Wie wirkt sich das auf Armee und Bevölkerung aus? Bei der Bevölkerung kann ich das schwer einschätzen, in der Armee hat der Propaganda-Apparat in den vergangenen zwei Tagen versucht, diese Aussagen Prigoschins völlig zu unterdrücken. In der Armee ist das einfacher, die Leute müssen ihre Mobiltelefone abgeben, die Soldaten werden viel stärker kontrolliert. Das lässt sich verzögern, aber nicht aufhalten. Die Diskussion über die Kriegsziele und das Warum und Wieso kommt noch - irgendwann.

Was die Bevölkerung betrifft: Hinter der großen Apathie gibt es auch einen gewissen Unmut. Die Frage ist, wie der kanalisiert wird. Was passiert ist, wird man auch mit TV-Propaganda nicht so einfach überspielen können. Letztlich ist aber die entscheidende Frage, wie geht es mit der Armee weiter?

