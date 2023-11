Im Haushaltsjahr 2024 will Russland seine Militärausgaben fast verdoppeln. Finanziert wird der Aufrüstungsetat vor allem durch Rohstoffeinnahmen - trotz aller westlichen Sanktionen.

Wladimir Putin äußert sich vage. Russlands Dauerstaatschef nannte den Haushalt für 2024 vor einigen Wochen "ausbalanciert". Aber real sind für das bevorstehende Jahr Verteidigungsausgaben von umgerechnet 109 Milliarden Euro vorgesehen, fast doppelt so viel wie 2023. Das sind knapp 30 Prozent aller Staatsausgaben von insgesamt 370 Milliarden Euro.

"Es ist ein Kriegshaushalt", sagt der Duma-Abgeordnete Andrej Issajew dem Portal ura.ru. "Weil das Überleben unseres Landes von unserem Sieg abhängig ist." Außerdem sei die Kriegsbranche ein guter Trigger, um die gesamte Industrie wieder in Schwung zu bringen. "Damit ein Rüstungsbetrieb sein Endprodukt liefern kann, muss er Metallurgie, Maschinenbauer und Textilbranche einschalten."



Erstaunliche Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft

Jedenfalls ist Russland dabei, sein militärisches Potenzial drastisch auszubauen. "Putin bereitet sich auf einen ewigen Krieg vor", sagt der liberale Wirtschaftsexperte Alexander Prokopenko der "Financial Times". Krieg und Rüstung seien von entscheidender Wichtigkeit für das Regime geworden.

Und es scheint, dass Russland sein neues Kriegswirtschaftswachstum trotz aller westlichen Sanktionen finanzieren kann. Der Haushalt für 2024 ist zwar leicht defizitär, aber die meisten Experten halten die geplanten Einnahmen von umgerechnet 354 Milliarden Euro für durchaus realistisch. Die auf den ersten Blick erstaunliche Widerstandsfähigkeit der russischen Ökonomie sei leicht zu erklären, schreibt das Oppositionsportal The Insider: durch saftige Rohstoffeinnahmen. "Im Jahr 2022 hat der Krieg einen starken Anstieg der Energiepreise provoziert." Der russische Fiskus habe im vergangenen Jahr beim Export von Gas und Öl umgerechnet gut 117 Milliarden Euro verdient, neuer Rekord. 2023 seien diese Einnahmen zwar deutlich niedriger, aber für 2024 erwarte die russische Regierung wieder einen Anstieg auf über 116 Milliarden Euro.



Drohen wieder Ölpreise von mehr als 100 Dollar pro Barrel?

Dieser Optimismus gilt keineswegs als übertrieben. In den ersten Monaten 2023 stürzten Russlands Einnahmen zwar ein, weil die EU praktisch kein russisches Gas mehr erwarb und der Westen einen Ölpreisdeckel von 60 Dollar für ein Barrel verhängte. Aber vor allem Indien und China nehmen Russland trotzdem Rohöl in großen Mengen ab, nutzen den Preisdeckel lediglich, um Nachlässe auszuhandeln, die laut dem Fachportal "Oil Market Report" bei etwa 12 Dollar pro Barrel gegenüber der Marke Brent liegen. Beim aktuellen Ölpreis von knapp 87 Dollar bekommen die russischen Exporteure also etwa 72 Dollar pro Barrel - der Haushalt 2024 kalkuliert einen Durchschnittspreis von 71,3 Dollar. Und viele Marktanalytiker schließen angesichts des neuen Nahostkrieges Ölpreise von über 100 Dollar nicht aus.

Nach Ansicht des Wirtschaftswissenschafters Sergej Gurijews gelangt dieses Öl zum Großteil in "grauen Tankern" aus Russland nach Indien und China, die mit ausgeschalteten Transpondern und ohne Versicherung auf den Weltmeeren unterwegs sind. Die Türkei lasse keine Schiffe mehr durch den Bosporus, die nicht gegen Lecks versichert seien, sagte Gurijew der "Rossijskaja Gaseta". "Das Gleiche sollte man auch in der Nordsee, in der Ostsee und auf allen anderen Schifffahrtsrouten einführen."

Gazprom hat Probleme, sein Erdgas zu verkaufen

Der Staatskonzern Gazprom hat dagegen unabhängig von allen Sanktionen große Probleme, sein Erdgas nach dem Wegfall des europäischen Marktes zu verkaufen. Der neue Lieblingskunde China wird nach Angaben der Wirtschaftsagentur Bloomberg auch nach dem Bau weiterer sibirischer Pipelines maximal zwei Drittel des europäischen Gasliefervolumens abnehmen - und deutlich schlechter dafür zahlen. Tröstlich für Moskau, dass die EU-Länder weiter eifrig russisches Flüssiggas konsumieren, in der ersten Jahreshälfte 2023 kauften sie Russland 52 Prozent seiner Exporte ab.

"Eure Sanktionen sind lächerlich, euch fehlt es an politischem Willen", schimpft ein Moskauer Oppositioneller, der anonym bleiben möchte. Andere Russen hoffen mehr auf die eigene Misswirtschaft als auf den Westen: "Unsere monopolistische und korrumpierte Rüstungsindustrie wird wohl alle Haushaltsmittel verzehren", spottet der exilierte Energieexperte Wladimir Milow. "Wie sie das schon früher getan hat."