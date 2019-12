Putin-Kritiker auf entlegene Militärbasis in Arktis gebracht

Ein Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin soll nach Oppositionsangaben widerrechtlich zum Militärdienst eingezogen und in eine entlegene Basis in der Arktis gebracht worden sein. Der prominente Kremlkritiker Alexej Nawalny schrieb am Mittwoch im Internet, sein Weggefährte Ruslan Schaweddinow werde auf einer geheimen Luftabwehrbasis als "politischer Gefangener" festgehalten.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Demonstration von Unterstützern Schaweddinows