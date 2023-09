Putin kritisiert "politische Verfolgung" Trumps in den USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump erhält bei seinen Vorwürfen gegen die US-Justiz Rückendeckung durch den russischen Autokraten Wladimir Putin. Gegen Trump sei "eine Verfolgung aus politischen Gründen" im Gange, sagte der Kreml-Chef am Dienstag beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Dies zeige, wie "verrottet" das amerikanische politische System sei, so Putin, in dessen Land Oppositionsführer vergiftet und zu schwerem Kerker verurteilt werden.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/MIKHAIL METZEL Putin leistet Trump von Wladiwostok aus Schützenhilfe