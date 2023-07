Putin kündigt Vergeltung für Brücken-Angriff an

Russische Vertreter in der besetzten Ukraine gaben an, die Ausgangssperren einzuschränken, um Touristen durchreisen zu lassen. Die russische Armee werde die Sicherheit verschärfen, hieß es.

"Die Sicherheit ist durch die russische Armee gewährleistet" und werde verstärkt, erklärte Wladimir Saldo, der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Cherson. Er habe die Ausgangssperren "minimiert", um den Durchgangsverkehr zu erlauben. Zugleich warnte Saldo, dass es Kontrollpunkt gebe, um "Sabotage" zu verhindern.

Der russische Gouverneur der benachbarten Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, erklärte, dass die Behörden die Sicherheit auf den Straßen sicherstellen würden. Die ukrainische Gegenoffensive nimmt Saporischschja besonders ins Visier.

Das Transportministerium der Krim veröffentlichte eine Checkliste mit Dingen, die Touristen auf der Strecke beachten sollten. "Machen Sie Platz für Armeefahrzeuge und Kolonnen", heißt es darin etwa. Auch wird dazu geraten, Bargeld mit sich zu führen.

Das russische Fernsehen veröffentlichte Aufnahmen der langen Warteschlangen von Touristen, von denen einige zögerten, die vorgeschlagene Strecke zu wählen. "Wir überlegen, was wir tun sollen", sagte eine Frau. "Zurück in den Urlaub oder nach Melitopol fahren?" Melitopol fiel zu einem frühen Zeitpunkt in der Offensive an die russischen Truppen und ist regelmäßig Ziel von Angriffen.