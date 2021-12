Putin kündigte für Jänner Verhandlungen mit USA in Genf an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag erneut verdeutlicht, eine Osterweiterung der NATO nicht akzeptieren zu wollen, und kategorisch "verbindliche Sicherheitsgarantien" des Westens gefordert. "Unsere amerikanischen Partner haben uns gesagt, dass sie bereit sind, diese Diskussion, diese Verhandlungen Anfang kommenden Jahres in Genf zu beginnen", erklärte er. Ein Militärschlag gegen die Ukraine wollte er nicht ausschließen.

SN/APA/AFP/MIKHAIL TERESHCHENKO Präsident Putin gibt seine Jahrespressekonferenz