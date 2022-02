Putin lässt in die Ukraine einmarschieren: "Er will unser Land vernichten"

Russland greift die Ukraine an und macht den Westen dafür verantwortlich.

Dmytro Durnew, Journalist in Kiew, wurde unsanft geweckt. "Gegen fünf Uhr gab es eine starke Explosion in der Gegend des Flughafens, keine Ahnung, ob es eine Rakete oder ein Luftangriff war." Durnew will jetzt in den ostukrainischen Donbass. Dort sitzen seine Schwiegereltern in dem Frontstädtchen Wolnowacha. "Sie sagen, auf den Nachbarfeldern stünden ukrainische Raketenwerfer, die die vorrückenden Russen beschießen." An den Ausfallstraßen Kiews bildeten sich Autoschlangen. Ein Militärflughafen bei Kiew wurde eingenommen. Bis Abend hatte Russland die Lufthoheit errungen. Anscheinend ...