Putin-Liste empört den Kreml

Die US-Behörden veröffentlichten jetzt den "Kreml-Bericht". Mit einer überlangen Liste russischer Entscheidungsträger, aber ohne konkrete Maßnahmen gegen sie.

Es sei ärgerlich, dass er selbst nicht auf die Liste geraten sei, scherzte Wladimir Putin gestern auf einer Wahlveranstaltung. "Den Sinn solcher Maßnahmen verstehe ich nicht, aber das ist zweifelsohne ein unfreundlicher Akt." Auf die Barrikaden werde man deswegen allerdings nicht gehen.

Der Kreml reagierte am Dienstag gemäßigt erbost auf den Bericht des US-Finanzministeriums an den US-Kongress, in dem 210 russische Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft erwähnt werden, nahezu die komplette Führungselite des Landes außer Putin. "Ein ziemlich beispielloses", aber "ohne Zweifel ein verallgemeinerndes Vorgehen", fügte dessen Sprecher Dmitrij Peskow hinzu, der selbst auf Listenplatz 6 gelandet war. "Und es ist zu beachten, dass de facto alle als Feinde der USA bezeichnet wurden."

Tatsächlich geriet die in Russland seit Wochen mit mulmigen Gefühlen erwartete Liste umfangreicher als zuvor vermutet. Premierminister Dmitrij Medwedew und all seine Minister standen darauf, die wichtigsten Beamten der Kreml-Verwaltung, Geheimdienst- und Justizchefs, auch die Bürgermeister Moskaus und St. Petersburgs, insgesamt 114 russische Topbeamte sowie 96 Wirtschaftsbosse.

Senator Andrej Klimow fühlte sich an ein "Who's who Russlands" erinnert, nicht zu Unrecht: So hatten die amerikanischen Finanzbeamten alle Unternehmer Russlands aufgelistet, die laut dem US-Magazin "Forbes" mehr als eine Milliarde Dollar besitzen. Allerdings war in dem Bericht keine Rede von "Feinden Amerikas". Die Autoren versichern, die Erwähnung der Betroffenen bedinge keinerlei Sanktionen oder Einschränkungen gegen sie. Und die US-Regierung besitze keine Informationen, dass die Genannten an "schädlichen Aktionen" beteiligt gewesen seien.

Die russische Öffentlichkeit staunt darüber, dass sich auf der Liste außer schon sanktionierten Putin-Intimfreunden wie Rosneft-Chef Igor Setschin auch liberale Oligarchen wie Michail Prochorow finden, der Gründer mehrerer kritischer Medien. Außerdem der für seine Zivilcourage bekannte Vorsitzende der Präsidialen Menschenrechtskommission, Michail Fedotow. Und emigrierte Unternehmer wie die Bankiersbrüder Alexej und Dmitrij Ananjew, die in Russland kaum noch Vermögen oder Einfluss besitzen. "Die Liste wirkt wie eine rein bürokratische Antwort des Finanzministeriums auf das Gesetz zur Bekämpfung der Gegner Amerikas mittels Sanktionen", sagt der St. Petersburger Wirtschaftswissenschafter Dmitrij Trawin. Zumal das Weiße Haus verkündete, man werde auf die - in Russland ebenfalls gefürchteten - neuen Sanktionen gegen russische Rüstungsbetriebe verzichten.

Viele russische Beobachter glauben, der US-Kongress könnte jederzeit neue Sanktionsgesetze gegen die aufgelisteten Russen erlassen, diese seien also unter ein Damoklesschwert geraten.

Dass die Namen auf der Liste stehen, bedeutet, dass die US-Regierung Sanktionen gegen sie verhängen kann - auch wenn das noch nicht unmittelbar geschieht. Die Liste musste auf der Basis des 2017 vom US-Kongress beschlossenen Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) erstellt werden. Dieses Gesetz zielt auf Russen ab, die mit der Manipulation des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 zu tun haben könnten. US-Präsident Donald Trump hatte den CAATSA im Oktober nur widerstrebend unterzeichnet. Trumps Regierung steht seit Langem wegen zweifelhafter Russland-Kontakte in der Kritik.