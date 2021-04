Putin muss keine neuen Sanktionen fürchten

Der Kreml hat nach EU-Informationen 150.000 Mann an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen. Die EU-Außenminister sind besorgt, aber warten mit Maßnahmen noch ab. Dasselbe gilt für den Fall Nawalny.

Der kranke Kremlkritiker Alexander Nawalny wurde am Montag aus seinem Straflager in ein Gefangenenkrankenhaus verlegt. Der Oppositionspolitiker ist seit gut zweieinhalb Wochen im Hungerstreik, um eine geeignete Behandlung zu erzwingen. Sein Zustand wird von Medizinern auch auf Folgen der Vergiftung mit dem Kampfstoff Nowitschok zurückgeführt. Er hatte den Giftanschlag im Vorjahr nur knapp überlebt. Nawalny sei in Lebensgefahr, teilte dessen Team am Wochenende mit. Dagegen bezeichnete Russland den Gesundheitszustand des 44-Jährigen als "zufriedenstellend".

Russland sei "verantwortlich für Nawalnys ...