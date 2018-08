Putin rudert bei Pensionsreform zurück

Statt acht Jahre länger - wie ursprünglich geplant - sollen die Russen in Zukunft doch nur fünf Jahre länger arbeiten. Das erklärte Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache, in der er sich als "Kümmerer der Nation" inszenierte.

SN/AP Auf Moskaus Straßen verfolgten viele Russen Putins Fernsehansprache auf dem Handy.