Putin: Russland hat Verdächtige im Fall Skripal aufgespürt

Russland hat nach Aussage von Präsident Wladimir Putin die beiden Tatverdächtigen im Fall des vergifteten Ex-Spions Sergej Skripal gefunden. Die beiden Männer seien aufgespürt worden und ihre wahre Identität bekannt, sagte Putin am Mittwoch auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Sie seien Zivilisten und hätten nichts Kriminelles oder Außergewöhnliches an sich.

SN/APA (Metropolitan Police Serv.)/ Russland bezeichnet Gesuchte als "Zivilisten"