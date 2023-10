Der russische Präsident Wladimir Putin sieht sein Land als möglichen Vermittler im eskalierenden Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Das Wichtigste sei derzeit, eine Ausweitung der Kämpfe in der Region zu verhindern, sagte Putin am Mittwoch auf der Russischen Energiewoche in Moskau.

BILD: SN/APA/AFP/POOL (ARCHIVBILD)/KRISTI Putin sieht Russland als möglichen Vermittler in Nahost