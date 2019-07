Putin schließt Ukraine-Gipfel nach Wahl in Kiew nicht aus

Auf der Suche nach einer Friedenslösung für das Kriegsgebiet Donbass schließt Kremlchef Wladimir Putin einen Gipfel mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nicht aus. "Das muss gut vorbereitet sein", sagte er am Donnerstag. Das Treffen mit den Staatsspitzen im sogenannten Normandie-Format könne deshalb erst nach der Parlamentswahl in der Ukraine am 21. Juli stattfinden, sagte er.

