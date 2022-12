Selenskyj würde mit Putin in den Ring steigen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) würde gerne und jederzeit für einen Zweikampf mit Kremlchef Wladimir Putin (70) in der Ring steigen. "Immer, immer", sagte er am Sonntag auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit dem französischen TV-Sender TF1. "Ein echter Mann, wenn er jemandem etwas sagen will, oder wenn er - wie sagt man das, ihm eine in die Fresse hauen will - dann macht er das selber, und schickt nicht irgendwelche Mittelsleute."

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Ukraine auf alle möglichen Szenarien vorbereitet