Putin setzt Heimatliebe auf den Stundenplan

Bereits Drittklassler sollen in Russland lernen, dass es kein größeres Glück im Leben gibt, als für die Heimat zu sterben.

Die russische Trikolore im Hof der Schule Nummer 56 im Moskauer Westen, sie flattert noch am Nachmittag im kühlen Herbstwind. Am Morgen hatte sie ein Elftklassler hier hochgezogen, begleitet von der russischen Hymne. Es ist Schulanfang in Russland. Die Mädchen haben weiße Schleifen im Haar, die Buben tragen Anzug samt Fliege, und alle überreichen sie Blumen an ihre Lehrerinnen.

Flaggenhissen und Hymnehören ist seit diesem 1. September wieder Pflicht an jeder staatlichen Schule im Land, wie es Pflicht ...