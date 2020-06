Putin sieht in Verfassungsänderung keinen Weg zur Diktatur

Vor dem Referendum über die größte Verfassungsänderung der russischen Geschichte sieht Präsident Wladimir Putin sein Land nicht auf dem Weg in die Diktatur. Die Kritik, dass mit dem neuen Grundgesetz eine Diktatur errichtet werde, sei "seltsam", meinte Putin in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des russischen Staatsfernsehens Rossija 1. Vielmehr gebe der Präsident noch Befugnisse ab.

SN/APA (AFP)/MIKHAIL KLIMENTYEV Russland Präsident findet Kritik an Verfassungsänderung "seltsam"