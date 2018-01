Putin sieht Zeit reif für Wiederaufbau Syriens

Russland dringt als wichtiger Machtfaktor in Syrien auf eine politische Neuordnung des vom Krieg zerrütteten Landes. Die Zeit sei reif für einen Wiederaufbau, schrieb Präsident Wladimir Putin an den "Kongress der Völker Syriens", der am Dienstag nach Verzögerungen in Sotschi tagte. "Die Bedingungen sind gegeben, ein tragisches Kapitel in der Geschichte Syriens zu beenden", hieß es in Putins Brief.

SN/APA (AFP)/VALERY SHARIFULIN Die Friedentaube ist Wunschdenken