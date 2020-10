Putin spricht von Tausenden Toten in Berg-Karabach

Im blutigen Konflikt in Berg-Karabach im Südkaukasus geht Russlands Präsident Wladimir Putin von mittlerweile Tausenden Toten aus. Die Gesamtzahl auf beiden Seiten nähere sich bereits der 5.000, sagte er am Donnerstag in Moskau. "Es gibt viele Verluste auf beiden Seiten." Seit Ende September gibt es in dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan die heftigsten Gefechte seit Jahren. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev sieht in des nur geringe Friedenschancen.

SN/APA (AFP)/TOFIK BABAYEV Russland will ohne weitere Eskalation auskommen