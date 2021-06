Putin stellt sich Bürgergespräch: Hunderttausende Fragen

Der russische Präsident Wladimir Putin stellt sich an diesem Mittwoch und damit wenige Monate vor der Parlamentswahl bei der Sendung "Der direkte Draht" wieder den Fragen seiner Landsleute. Erwartet wird, dass es dabei vor allem auch um die Unzufriedenheit vieler Menschen in Russland mit der Politik in der Coronakrise geht.

SN/APA/SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV Putin bei seiner jährlichen Pressekonferenz im Dezember