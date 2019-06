Putin stellt Verlängerung von Abrüstungsvertrag infrage

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Verlängerung des Waffenkontrollvertrags mit den USA "New START" infrage gestellt. "Wenn niemandem danach ist, das Abkommen zu verlängern - New START - nun, dann werden wir es nicht tun", sagte Putin am Donnerstag am Rande des Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Moskau habe "hundert Mal" seine Bereitschaft zur Verlängerung erklärt.

SN/APA (AFP)/ALEXEY NIKOLSKY Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg