Putin strebt im kommenden Jahr mehr Dialog mit den USA an

Der russische Präsident Wladimir Putin will im kommenden Jahr den Dialog mit den USA wieder verstärken. Russland sei offen für umfassende Gespräche, betonte der Präsident in seinen Neujahrswünschen an US-Präsident Donald Trump. "Die Beziehungen sind ein wichtiger Faktor für strategische Stabilität und internationale Sicherheit", hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.

SN/APA (AFP)/ALEXEY NIKOLSKY Nach dem Eishockey-Auftritt ging er wieder zur Diplomatie über