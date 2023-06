Putin: Ukrainische Gegenoffensive hat definitiv begonnen

Die lang erwartete Gegenoffensive der Ukraine hat nach Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin begonnen. "Dies wird durch den Einsatz der strategischen Reserve bestätigt", erklärte Putin am Freitag auf einer Konferenz in Sotschi, von der Ausschnitte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram veröffentlicht wurden. "Die ukrainischen Soldaten haben ihre Ziele in keinem Sektor erreicht", sagte Putin.

BILD: SN/IMAGO/SIPA USA Krieg in der Ukraine geht weiter