Putin und Erdogan beraten über Lage in Idlib

Die Präsidenten Russlands und der Türkei beraten am Montag ein weiteres Mal über die bedrohliche Lage in der syrischen Rebellenregion Idlib. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan fliegt dafür kurzfristig nach Sotschi am Schwarzen Meer, wo Wladimir Putin seine Residenz hat.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN Die Präsidenten Erdogan und Putin