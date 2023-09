Putin und Kim Jong Un: Die Paria-Herrscher unter sich

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un ist zu Putin unterwegs. Warum brauchen Moskau und Pjöngjang einander?

Der Zug rollt, grün und gepanzert ist er. Er wird wohl noch bis Mittwoch rollen, von Pjöngjang bis nach Wladiwostok, wo der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un auf den russischen Machthaber Wladimir Putin treffen wird, wohl am Rande des Östlichen Wirtschaftsgipfels am Pazifik. Der Kreml bestätigte den offiziellen Besuch Kims am Montag auf seiner Homepage.

Seit Tagen war spekuliert worden, ob der Nordkoreaner beim Russen aufschlägt und einen Deal "Waffen gegen Lebensmittel" verhandelt. Kim, dessen Regime sowohl die von Moskau besetzte Krim als auch Donezk und Luhansk als russisch anerkennt, kann sich am Pazifik als Retter in der Not inszenieren und zeigen, dass sein Land international nicht isoliert ist. Doch auch Putin braucht den Mann, in dessen Waffenlagern sich noch etliches Material aus Sowjetzeiten findet. Russland, so sagen Beobachter, könnte von Nordkorea vor allem Artilleriegranaten und Raketen für seinen Krieg gegen die Ukraine kaufen. Nordkorea könnte hohe Preise einfordern und auf Militärtechnologie für Satelliten und U-Boote hoffen. Für seine notorisch unterernährte Bevölkerung würde Pjöngjang wohl auch Getreide herauszuschlagen versuchen. Russland hat sich bereits erfolgreich im isolierten Iran umgeschaut, das seit Jahrzehnten mit westlichen Sanktionen zu leben weiß, nun ist Nordkorea dran. Die Paria-Staaten wissen sich untereinander zu unterstützen.

Die Bedeutung des Treffens in Wladiwostok geht allerdings über praktische Ziele hinaus. In erster Linie handelt es sich freilich um Symbolik und um mögliche Bestrebungen, ein antiamerikanisches Bündnis in Asien zu schließen. Peking wäre der mächtige Dritte in der Allianz. Die Politik Moskaus gegenüber Nordkorea beschränkte sich in den vergangenen Jahrzehnten fast ausschließlich auf die Unterstützung Pekings. Obwohl Nordkorea, dessen Wirtschaft China zu mehr als 95 Prozent trägt, gern mit Moskau engere Bindungen eingegangen wäre, hielt sich der Kreml - um Peking nicht zu verprellen - stets zurück. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Nordkorea und Russland waren zuletzt fast auf Null gesunken, wie die russische Zeitung "Kommersant" schreibt.

Das Treffen mit Putin ist der erste Auslandsbesuch Kims seit April 2019. Auch da reiste er bereits nach Wladiwostok.