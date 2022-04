Putin und Lukaschenko treffen sich am Dienstag in Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko werden am Dienstag zu Gesprächen in der russischen Amur-Region zusammentreffen. Dabei solle es um die Situation in der Ukraine und die westlichen Sanktionen gehen, berichten die staatlichen Nachrichtenagenturen in Russland und in Belarus.

SN/APA/SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV Gespräch über Ukraine-Krieg und westliche Sanktionen