Putin und Netanyahu würdigten Holocaust-Opfer

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat anlässlich des Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu der Opfer des Holocaust gedacht. "In unserem Land gab es besonders viele Opfer, eigentlich in jeder Familie", sagte Putin am Montag im Jüdischen Museum in Moskau.

SN/APA (AFP)/ALEXEY NIKOLSKY Netanyahu war auf Besuch bei Putin in Moskau