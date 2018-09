Putin und Xi in Schürze am Herd

Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich am Dienstag Schürzen übergestreift und zusammen an den Herd gestellt. Am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Wladiwostok im Fernen Osten Russlands bereiteten die beiden Staatschefs Palatschinken zu, wie Fotos zeigten.

SN/APA (AFP)/SERGEI BOBYLYOV Putin und Xi ließen es sich schmecken